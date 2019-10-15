اشار رئيس حزب ​الكتائب​ اللبنانية النائب سامي الجميّل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "أمام كارثة ​الحرائق​ الإنسانية والبيئية وعجز الدولة، نحيي أبطال ​الدفاع المدني​ ونشكر دولة قبرص. كما أدعو رفيقاتي ورفاقي في الكتائب لمد يد العون أينما وجدوا وفتح بيوت الكتائب لفرق الإطفاء والعائلات المنكوبة". اضاف قائلا "زمن المحاسبة آت لكن الوقت الآن للتضامن والعمل لمساعدة أهلنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجميّل: زمن المحاسبة آت لكن الوقت الآن للتضامن والعمل لمساعدة أهلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.