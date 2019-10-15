تجدد الحريق بين ​الخرايب​ والمطرية الذي اتى على مساحات واسعة من الاراضي وفرقة إطفاء تابعة ل​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي من ​بلدة الخرايب​ تتدخل وتعمل على على اخماد الحريق والسيطرة عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل بين الخراب والمطرية والدفاع المدني يعمل على اخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.