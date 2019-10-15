حريق هائل بين الخراب والمطرية والدفاع المدني يعمل على اخماده

تجدد الحريق بين الخرايب والمطرية الذي اتى على مساحات واسعة من الاراضي وفرقة إطفاء تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي من بلدة الخرايب تتدخل وتعمل على على اخماد الحريق والسيطرة عليه.
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