الصليب الاحمر: نقل 18 حالة صحية إلى المستشفيات وتقديم الاسعافات لـ88 آخرين

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ انه على إثر الحرائق التي إندلعت في خراج عدد من المناطق وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية المتنوعة ولامست المنازل في عدد منها، فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني فرقه في حال من الإستنفار كما أقام مستشفى ميداني أمام مركزه في الدامور، وتمكنت فرق الصليب الأحمر اللبناني منذ ما بعد منتصف ليل أمس الإثنين 14 تشرين الأول وحتى صباح اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول من تقديم الإسعافات الأولية في المستشفى الميداني وفي عدد من المناطق ونقل حالات أخرى إلى ​المستشفيات​ وفق ما يلي :

إسعافات أولية في المستشفى الميداني في الدامور: 72 حالة صحية

إسعافات أولية في المكان: 4 حالات في منطقة المشرف، 6 حالات في منطقة الناعمة، 4 حالات في منطقة الدبية، 2 حالتين في منطقة زكريت في قضاء المتن

إسعافات أولية ونقل حالات صحية إلى المستشفيات: 8 حالات إلى مستشفى الحاج في الجية، 1 حالة واحدة إلى لبيب أبو ظهرفي صيدا، 2 حالتين إلى مستشفى السان شارل في الحازمية، 7 حالات إلى مستشفى سرحال في الرابية.

وأوضح ان "معظم هذه الحالات الصحية كانت تعاني من ضيق في التنفس وإختناق وإغماء وحروق طفيفة. ولا تزال فرق الصليب الأحمر اللبناني على جاهزيتها وإستنفارها لتقديم الخدمات الإنسانية عند الحاجة".