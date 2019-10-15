كهرباء لبنان: انخفاض التغذية في مختلف المناطق بسبب الحرائق

اعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 14/10/2019، عن عزل المزيد من ​خطوط التوتر العالي​ بسبب ​الحرائق​ المندلعة في اكثر من منطقة لبنانية ولا سيما في المشرف، وذلك تسهيلا لعملية إطفاء هذه الحرائق وحفاظا على ​السلامة العامة​. والخطوط المعزولة حتى الساعة هي زهراني- ​عرمون​ 220 ك.ف، صيدا- عرمون 220 ك.ف، جية- ​بصاليم​ رقم 3 و4 توتر150 ك.ف وجية- جمهور رقم 1 و2 توتر150 ك.ف إضافة الى احتراق خط أولى- جمهور رقم 1 و2 وعزل خط أولي- ​بيت الدين​ 1 و2 توتر 66 ك.ف. التابعين المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كما تعطل بفعل الحرائق عدد من مخارج التوتر المتوسط في ساحل ​الشوف​".

ولفتت إلى أنه "بنتيجة عزل الخطوط المذكورة، اضطرت المؤسسة إلى تخفيض إنتاج ​معمل الزهراني​ إلى حوالي 100 ميغاوات بحيث يغذي فقط منطقة ​الجنوب​، إضافة الى توقيف الباخرة المنتجة للطاقة والمحركات العكسية في ​الجية​، اما معمل الجية الحراري فيعمل بطاقته الدنيا ويغذي فقط محطتي ​الدامور​ و​سبلين​ وبناء على ما تقدم، انخفضت التغذية بالتيار الكهربائية بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها ​بيروت​ الإدارية، على أن يعود الوضع الى طبيعته بعد الانتهاء من إطفاء الحرائق".