الرئيس عون أوعز بوضع كل الإمكانات بتصرف الفرق التي تتولى عمليات الإطفاء

اطلع ​الرئيس ميشال عون​ على ​تقارير​ عن ​الحرائق​ في عدد من المناطق اللبنانية وأوعز بوضع كل الإمكانات بتصرف الفرق التي تتولى عمليات الإطفاء

كما أوعز إلى المعنيين وجوب تقديم ​مساعدات​ عاجلة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار وتقديم الإسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان او من الذين يكافحون النار.