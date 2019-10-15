الرئيس عون أوعز بوضع كل الإمكانات بتصرف الفرق التي تتولى عمليات الإطفاء

اطلع الرئيس ميشال عون على تقارير عن الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية وأوعز بوضع كل الإمكانات بتصرف الفرق التي تتولى عمليات الإطفاء
كما أوعز إلى المعنيين وجوب تقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار وتقديم الإسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان او من الذين يكافحون النار.
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