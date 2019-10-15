الخارجية الإيطالية تعلن حظر صادرات الأسلحة إلى تركيا

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإيطالية عن حظر صادرات الأسلحة إلى ​تركيا​، معتبرةً أن "الحل في ​سوريا​ يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد أعلن الاربعاء الماضي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​القوات المسلحة التركية​ أطلقت عملية "نبع ​السلام​" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "​وحدات حماية الشعب الكردية​" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من ​الإرهاب​".