استشهاد المواطن سليم ابو مجاهد اثناء مساهمته في اخماد الحرائق في الشوف

استشهد المواطن سليم أبو مجاهد على أثر نوبة قلبية ألمت به بعدما كان قد ساعد في إطفاء الحرائق في بتاتر، وعلى الفور تم نقله إلى سان مستشفى سان شارل.
واندلعت حرائق كثيفة منذ مساء أمس بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.
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