استشهاد المواطن سليم ابو مجاهد اثناء مساهمته في اخماد الحرائق في الشوف

استشهد المواطن سليم أبو مجاهد على أثر نوبة قلبية ألمت به بعدما كان قد ساعد في إطفاء ​الحرائق​ في بتاتر، وعلى الفور تم نقله إلى سان مستشفى سان شارل.

واندلعت حرائق كثيفة منذ مساء أمس بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في ​الشوف​، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.