اشار رئيس بلدية مزرعة يشوع جوزيف حبو في حديث للنشرة الى "اننا استيقظنا في الصباح الباكر ووجدنا ان النيران تلتهم الاحراج في البلدة وقد وصلت الى المنازل ما استدعى ان نتدخل بسرعة وقد اضطررنا الى الطلب من بعض الاهالي مغادرة منازلهم خوفا على سلامتهم"، مؤكدا ان "رجال الاطفاء سيطروا على الحريق قرب المنازل ولكن النيران مازلت مشتعلة في احراج البلدة".
واكد حبو ان "عناصر الدفاع المدني يواصلون عملهم باخماد الحرائق ولا اصابات حتى اللحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية مزرعة يشوع للنشرة: النيران مازلت مشتعلة بالاحراج وسيطرنا عليها قرب المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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