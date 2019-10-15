الحسن: ستصلنا طائرتين من اليونان والاردن أبدت استعدادها لمساعدتنا باخماد الحرائق

أعلنت وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن أنه "اتصلنا بعدة بلدان من الممكن ان تساعدنا لاخماد ​الحرائق​"، موضحة ان "الطائرتين القبرصيتين تعملان منذ أمس على اخماد الحرائق، وفعّلنا آلية للاستجابة السريعة، و ​اليونان​ استجابت لطلبنا وستوفد طائرتين لمساعدتنا كما ان ​الاردن​ أبدت استعدادها أيضا لارسال المساعدة".

وأوضحت انه "من خلال هذه المساعدة مع جهود الاجهزة سنتمكن خلال ساعات من السيطرة على الحرائق". وأكدت ان " ​الدفاع المدني​ موجود من اليوم الاول على الارض، لذلك أتمنى عدم اتهامه بالتقصي".

ولفتت إلى ان "المشكلة هي ان هناك عوامل طبيعية تعمل ضدنا، وأناشد البلديات القيام بدورها".