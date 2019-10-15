أعلنت وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن أنه "اتصلنا بعدة بلدان من الممكن ان تساعدنا لاخماد الحرائق"، موضحة ان "الطائرتين القبرصيتين تعملان منذ أمس على اخماد الحرائق، وفعّلنا آلية للاستجابة السريعة، و اليونان استجابت لطلبنا وستوفد طائرتين لمساعدتنا كما ان الاردن أبدت استعدادها أيضا لارسال المساعدة".
وأوضحت انه "من خلال هذه المساعدة مع جهود الاجهزة سنتمكن خلال ساعات من السيطرة على الحرائق". وأكدت ان " الدفاع المدني موجود من اليوم الاول على الارض، لذلك أتمنى عدم اتهامه بالتقصي".
ولفتت إلى ان "المشكلة هي ان هناك عوامل طبيعية تعمل ضدنا، وأناشد البلديات القيام بدورها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: ستصلنا طائرتين من اليونان والاردن أبدت استعدادها لمساعدتنا باخماد الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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