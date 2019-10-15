الحسن: الطائرتان القبرصيتان ستصلان اليوم لمساعدتنا في إخماد الحرائق

كشفت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ ان الطائرتين القبرصيتين، ستصلان اليوم لمساعدتنا في إخماد الحرائق المندلعة منذ الامس في عدة مناطق لبنانية، وبخاصة تلك المندلعة في منطقة المشرف".

وأشارت الحسن في حديث تلفزيوني، الى "ان تمت السيطرة على النيران في بعض المناطق بنسبة 80 في المئة، ولكن استمرار هبوب الرياح الساخنة جدّدت اشتعال النيران في بعضها، محذرة من امكان اندلاع حرائق اضافية اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارا، وكشفت عن انشاء غرفة عمليات في السرايا الحكومي تتابع الوضع مع المحافظين الذين أنشأوا بدورهم غرف عمليات في المحافظات، كما تعمل وحدة ادارة الكوارث على تقعيل آلية التنسيق بين الاجهزة الامنية".

واكدت الحسن، ان "تواصلت مع مدير عام الامن الداخلي بالوكالة، والذي سيستقدم عناصر اضافية لتنظيم السير لارشاد المواطنين، بسبب انتشار الدخان الذي يعرقل الرؤية على بعض الطرقات"، واكدت انها اعطت تعليماتها بهذا الاخصوص، ولفتت الى "ان فوج الاطفاء والدفاع المدني يقومان بواجبهما وتشارك 30 آلية في اخماد الحائق التي لا تكفي ولكن هذه هي امكانات الدولة والتي تتطلب لتعزيزها، مصادر تمويل اضافية"، كاشفة "ان لدينا طائرات لاطفاء الحرائق علينا استعمالها بدل ان نستقدم طائرات من الخارج، كما ان هناك ألية مع الاتحاد الاوروبي لارسال طائرات من ايطاليا اذا تطلب الامر استقدامها للسيطرة على الوضع".