الحريري: هيئة الإغائة ستهتم بالأضرار الناجمة عن الحرائق والدولة تقوم بواجبها

رأى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح بعد اجتماع لجنة ادارة الكوارث لبحث موضوع اخماد ​الحرائق​ أن "ما حصل كارثة، وتكلمنا مع عدة دول لارسال طوافات اضافية لاخماد هذه الحرائق".

وأكد ان "كل المناطق تعاني ونحن نقوم بجهد كبير وأشكر الجميع على عملهم، وهيئة الاغاثة ستهتم بكل الممتلكات التي تضررت وسنعمل 24 على 24 و​الدولة​ تقوم بواجبها، وأهم شيء اليوم ان لا أضرار جسدية".

وأعلن الحريري انه "سيكون هناك تحقيقا في النهاية كي نعرف كيف بدأت هذه الحرائق واذا كانت مفتعلة فليتحمل كل شخص مسؤوليته".

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