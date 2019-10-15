رأى رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح بعد اجتماع لجنة ادارة الكوارث لبحث موضوع اخماد الحرائق أن "ما حصل كارثة، وتكلمنا مع عدة دول لارسال طوافات اضافية لاخماد هذه الحرائق".
وأكد ان "كل المناطق تعاني ونحن نقوم بجهد كبير وأشكر الجميع على عملهم، وهيئة الاغاثة ستهتم بكل الممتلكات التي تضررت وسنعمل 24 على 24 والدولة تقوم بواجبها، وأهم شيء اليوم ان لا أضرار جسدية".
وأعلن الحريري انه "سيكون هناك تحقيقا في النهاية كي نعرف كيف بدأت هذه الحرائق واذا كانت مفتعلة فليتحمل كل شخص مسؤوليته".
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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: هيئة الإغائة ستهتم بالأضرار الناجمة عن الحرائق والدولة تقوم بواجبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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