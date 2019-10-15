RT: الجيش السوري على مقربة من الجيش التركي وقد يحدث اشتباك في أي لحظة

افاد مصدر عسكري سوري لـ"RT" بأن ​الجيش السوري​ على مقربة من ​الجيش التركي​ وقد يحدث اشتباك في أي لحظة.

واوضح المصدر إن الجيش السوري أصبح على بعد 10 كم من الجيش التركي ما بين بلدتي تل تمر ورأس العين، وقد يحدث اشتباك بين الجيشين في أي لحظة.

وأفادت "RT" بأن 15 شاحنة محملة بمواد لوجستية وسيارات من نوع مونيكا، اجتازت معبر سيمالكا، آتية من إقليم كردستان العراق إلى سوريا.