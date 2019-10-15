شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: الزيادة السكانية العائق الأول أمام التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، إن الزيادة السكانية تعتبر أول عائق أمام التنمية في كل المجالات، لما تسببه هذه الزيادة من خطورة بالغة من حيث ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة عليها، وعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها في كل المجالات ما يدق ناقوس الخطر داخل المجتمع ويهدد حياة الأفراد ويرفع معدلات الفقر والبطالة ويعرقل عملية التنمية بل ويجعل حدوثها غير ملموس بالنسبة للمواطنين.

وأضاف بركات، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة عليها الاتجاه في طريق جديد وإضافي ويتمثل في استغلال الزيادة السكانية الاستغلال الأمثل وحل مشكة التكدس وعمل توزيع للسكان بالشكل المطلوب.

وتابع بركات، أن التعداد السكاني المتزايد إذا لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل وتحويله إلي موارد منتجه تسهم في اقتصاد المجتمع سيصبح عبئا على هذا الاقتصاد، فالزيادة السكانية تعتبر ثروة بشرية في الكثير من الدول الأجنبية، وذلك بتحويل السكان من قوى سكانية مستهلكة إلى قوى منتجة.

Advertisements

ولفت بركات، إلى أن نسب الأمية والفقر وعدم الوعي المرتفعة تؤدي إلى عدم الاستفادة من القوى السكانية بشكل صحيح، كما تفعل الدول المتقدمة.

وشدد بركات، على ضرورة أن تكون لقضية الزيادة السكانية إستراتيجية وطنية تسهم كل الجهود الحكومية وغير الحكومية فيها ولا يقتصر الدور على وزارة واحدة فقط وإنما تجتمع كل الوزارات في ذلك لما تحمله القضية من أبعاد في كل المجالات.

وطالب بركات، وزارة الثقافة ومؤسسة الأزهر بالتدخل لنشر الوعي والتعزيز من ثقافة الإنجاب لدي المرأة خاصة في القري والنجوع وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لهذه المناطق، كحل يسبق اللجوء إلى فرض قوانين لمواجة الأزمة، مثلما فعلت الصين عندما وصل عدد سكانها لأكثر من 300 مليون نسمة وتواجه أزمة الزيادة السكانية بقوانين رخصة الإنجاب التي فعلتها من عام 1997 لتحديد النسل.