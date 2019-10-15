شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بـ"النواب" تناقش تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تناقش لجنة الاسكان بمجلس النواب، اليوم خلال اجتماعها برئاسة النائب عماد حمودة، تعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وكان رئيس اللجنة ، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.

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وكان وزير الإسكان، أعلن أمس فى اجتماع لجنة الاسكان إنه تم التنبيه على لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التى يتقدم بها المواطنين إليها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماعا مع المحافظين على وقف أى إزالات للمبانى المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، وأضاف: "كل جهة سواء فى المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات".