شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البدرى ضيف: خطة الإصلاح الاقتصادى نجحت والفترة المقبلة تشهد جنى الثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق تقدم اقتصادى ملموس، لافتا إلى احتلال مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بالمنطقة وشمال إفريقيا يؤكد أهمية الإجراءات الاقتصادية التى بدأتها الدولة منذ ثلاث سنوات.

وأضاف ضيف أن الفترة المقبلة ستشهد جنى ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الحمائية للمواطنين لعل أبرزها ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه منذ أيام بعودة كثير من المستبعدين من بطاقات التموين للمنظومة مرة أخرى.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أعلن احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%،تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1,5%, وقطر بنسبة 1,4%..