محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان ستستأنف في غضون أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

أفاد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء بأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي كان ألغاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر الماضي، سيتم استئنافها في غضون أسابيع.

ووفقا للمصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل سلمي للصراع الأفغاني سيتم استئنافها في غضون أقل من أربعة أسابيع، وستنطلق من النقطة التي توقفت عندها.

وتم تأكيد هذه المعلومات من جانب نائبٍ لقلب الدين حكمتيار، الزعيم المتمرد السابق للحزب الإسلامي، والذي تصالح مع الحكومة الأفغانية بموجب اتفاق سلام في سبتمبر من عام 2016 .

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ومنذ ذلك الحين، تحول الحزب الإسلامي، صاحب الأيدولوجية المرتبطة ارتباطا وثيقا بأيدولوجية طالبان، إلى حركة سياسية، وترشح حكمتيار للانتخابات الرئاسية الأفغانية لعام 2019 .

وكانت الولايات المتحدة وطالبان على وشك التوقيع على اتفاق قبل إلغاء محادثات كانت مقررة بينهما، وذلك على خلفية مقتل جنديين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تفجير نفذته حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول في الخامس من سبتمبر.

ويطالب مشروع الاتفاق الولايات المتحدة بسحب خمسة آلاف جندي من أفغانستان في غضون 135 يوما كمرحلة أولى، كما يطالب طالبان بالدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، وهي الخطوة التي يرفضها حتى الآن المسلحون الذين يعتبرون حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني "دمية" في يد الولايات المتحدة.