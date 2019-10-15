حبس صاحب شركة سفريات وهمية بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية-أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشائه شركة سفريات وهمية، وتزوير المحررات الرسمية.

وردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة، بتقدم عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بمحررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولي السفارات والقنصليات العربية بالبلاد بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة.

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أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه أعلن عبر شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

جرى ضبط المتهم داخل مقر الشركة، وبحوزته 18 جواز سفر، و550 طلب تشغيل منسوب لإحدى الشركات، و3 عقود عمل منسوبين لدولة عربية.

كما جرى ضبط إيصالات استلام نقدية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وأكلاشيه تقرأ بصمته اسم شركة توريد العمالة والترجمة القنصلية، وهاتف محمول به صور المستندات المضبوطة، و "لاب توب" وشهادات طبية، وتحاليل.