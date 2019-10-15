محمد اسماعيل - القاهرة - لوكسمبورج- (د ب أ):
قال كبير مفوضي الاتحاد الاوروبي لشؤون الخروج البريطاني، ميشيل بارنييه، إن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن التغييرات في اتفاق الانسحاب من التكتل الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، يبدو "أكثر وأكثر صعوبة".
وقال بارنييه اليوم الثلاثاء في لوكسمبورج، بينما كان في طريقه لإطلاع وزراء الشؤون الأوروبية على وضع المفاوضات: "لقد حان الوقت لتحويل النوايا الحسنة إلى نص قانوني"، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنا، ولكن يجب أن يناسب أي اتفاق الجميع.
وتسعى لندن وبروكسل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، حيث توشك المهلة المقررة لخروج بريطانيا من الكتلة الاوروبية على الانتهاء في 31 من أكتوبر.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - باستثناء بريطانيا - فرص التوصل إلى اتفاق، أو الموافقة على تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتتجه جميع الأنظار إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تبدأ بعد غد الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بريطاني : التوصل إلى اتفاق بريكست "أكثر صعوبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.