اندلاع أعمال عنف في مخيم للمهاجرين في جزيرة يونانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء إن أعمال عنف اندلعت بين مهاجرين أفغان وسوريين في مخيم مكتظ بالمهاجرين في جزيرة ساموس مساء أمس الاثنين، مما اضطر الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الموقف تصاعد بصورة أكبر لدى اندلاع حرائق في ملاجئ مؤقتة حول المخيم، مما أدى لإجراء عملية إجلاء جزئية.

وقال منسق الشؤون الطبية اليوناني مانوس لوجوثيتس في وقت مبكر من اليوم إنه يجرى علاج ما لايقل عن ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بطعنات، في حين اشتكى ثمانية آخرون من مشاكل في التنفس.

ويذكر أنه تم بناء المخيم، الذي يتم فيه تدقيق طلبات الساعين للجوء في في الاتحاد الأوروبي، من أجل استيعاب 650 شخصا، ولكن الآن يقيم به نحو 5700 شخص، وفقا لبيانات الحكومة اليونانية.