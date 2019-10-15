أمن الجيزة ينهي أسطورة "الدكش" في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة ضرباتها الناجحة لفرض هيبة الدولة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع الجيزاوي، ونجحت في الإيقاع بأحد أخطر العناصر الإجرامية بمركز أوسيم شمال المحافظة.

معلومات سرية وردت للمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، بتردد "عمرو.ع."، 35 سنة، وشهرته "الدكش"، على دائرة القسم.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد أحمد عادل رئيس مباحث نقطة بشتيل والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، توصلت إلى أن المتهم هارب من 3 أحكام جنائية أحدها بالمؤبد والثانية 10 سنوات والثالثة حبس سنة (قتل - مخدرات - سلاح) بمركزي كرداسة وأوسيم.

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بالعرض على اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وجه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال والعقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع بإعداد خطة محكمة لضبط المتهم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد عادل والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط المتهم في أثناء تواجد بمنزله نائما، وبحوزته طبنجة وطلقات، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.