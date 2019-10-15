بعد زيارة تاريخية استمرت يومًا واحدًا.. بوتين يغادر الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المُرافق له - العاصمة السعودية الرياض، بعد زيارة رسمية للمملكة ليوم واحد، ووُصِفت بالتاريخية؛ إذ تأتي بعد 12 عامًا من آخر زيارة له في فبراير 2007، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا رائد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.
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