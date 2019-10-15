"هيرميس" تعلن إتمام طرح شركة "Helios Towers" في بورصة لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إتمام الطرح العام لشركة "Helios Towers" في بورصة لندن للأوراق المالية، بقيمة 288 مليون جنيه إسترليني.

وتأسست شركة «Helios Towers» عام 2009 وتقوم حاليًا بامتلاك وتشغيل أبراج الاتصالات والبنية الأساسية للاتصالات في أسواق تنزانيا وغانا والكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو.

وتقوم الشركة بتشغيل أكثر من 6500 برج اتصالات بالإضافة إلى إتاحة خدمات تقاسم البنية التحتية لأبرز مشغلي شبكات الهاتف المحمول الأفريقية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، وذلك على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة ببورصة لندن للأوراق المالية تحت كود HTWS.

وتمثل تلك الصفقة خامس عمليات الطرح العام التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس في بورصة لندن للأوراق المالية، والتي تأتي بعد صفقات الطرح الناجحة لأسهم شركة «أديس إنترناشيونال» وشركة «التشخيص المتكاملة القابضة» وشركة «ASAInternational» وشركة «Finablr».

Advertisements

وشهدت الصفقة طرح 250 مليون سهم (أو ما يمثل 25% من رأسمال المصدر) للمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، وذلك بسعر 1.15 جنيه إسترليني للسهم.

وبالتالي بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 1.150 مليون جنيه إسترليني مع بداية جلسة تداول اليوم.

وفي هذا السياق أوضح على خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن الاتمام الناجح لصفقة طرح أسهم شركة «Helios Towers» يؤكد القدرة التي تنفرد بها المجموعة في ترتيب الاكتتابات وتنفيذ الطروحات العامة بنجاح، مستفيدةً من تواجدها الجغرافي في أهم الأسواق الناشئة والمبتدئة لتقدم باقة متكاملة من الخدمات بالمعايير العالمية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تحظى بالقدرة على تنفيذ مختلف الصفقات في أكثر من 75 سوف ناشئ ومبتدئ، أو ما يمثل جميع الأسواق المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك من خلال تواجدها المباشر في 13 دولة عبر أربع قارات.

وأعرب عن اعتزازه بترسيخ مكانة المجموعة المالية هيرميس في الأسواق المبتدئة باعتبارها بنك الاستثمار والمستشار المفضل في الأسواق المبتدئة والناشئة، في ضوء الإعداد لتنفيذ مجموعة من الصفقات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن صفقة طرح أسهم «Helios Towers» تمثل ثامن صفقات الأسهم التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس للعديد من الشركات العاملة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث ضمت القائمة العديد من الطروحات الأولية والثانوية على عدة أسواق إقليمية ودولية منذ بداية عام 2019.