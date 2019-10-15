السيسي يهنا الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقلاق الانتخابي وهذا نص الرسالة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، متمنيا لنظيره التونسي قيس سعيد، التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم

وجاء نص رسالة الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس للجمهورية متمنيا للرئيس المنتخب / قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا فى كافة المجالات، وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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