واشنطن: رسوم محتملة جديدة على الواردات الصينية في 15 ديسمبر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الإثنين، إن جولة إضافية من الرسوم على الواردات الصينية سُتفرض على الأرجح في 15 كانون الأول ديسمبر المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول ذلك الموعد لكنه توقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

وأضاف منوتشين في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي ردًا على سؤال عن جولة رسوم من المقرر فرضها يوم 15 كانون الأول ديسمبر ”إذا لم يكن هناك اتفاق فستُفرض هذه الرسوم لكنني أتوقع أننا سنتوصل إلى اتفاق“.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة الماضي إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري يشمل الزراعة والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وستخففان قيودًا تجارية متبادلة تفرضاها منذ 15 شهرًا.

لكن مسؤولين من الجانبين ذكروا أن هناك حاجة لمزيد من العمل في سبيل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق كما أقر ترامب بأن الاتفاق قد ينهار.

وأفاد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الجمعة الماضي بأن ترامب لم يتخذ قرارًا بخصوص الرسوم المقررة في كانون الأول ديسمبر.

وذكر منوتشين أن المزيد من المفاوضات التجارية ستُجرى على مستويات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة بما في ذلك اتصال هاتفي له مع لايتهايزر وليوخه نائب رئيس الوزراء ومحادثات بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.