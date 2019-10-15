فرنسا / القبض على 5 أشخاصٍ على خلفيّة الهجوم في مقرّ شرطة باريس

وكالات- ذكرت إذاعة راديو فرنسا ووسائل إعلام أخرى اليوم، الاثنين 14 أكتوبر 2019، أنه تم القبض على خمسة أشخاص في إطار التحقيق في مقتل أربعة من موظفي مقر شرطة باريس على يد زميل لهم.

وذكر راديو فرنسا نقلا عن مصدر مطلع على القضية أن الأشخاص الخمسة كانوا شركاء للمهاجم.

ويتم التعامل مع حالة الهياج التي إنتابت في 3 أكتوبر الجاري موظف شرطة مدنية عمره 45 عاما، وقيامه بإرتكاب الواقعة مستخدما مدية وإنتهاء الأمر عندما قُتل الموظف بالرصاص على يد حارس في ساحة المقر، على أنه عمل إرهابي.

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وتقول السلطات إن الرجل، الذي اعتنق الإسلام، كان على إتصال بأشخاص يشتبه بانتمائهم للحركة السلفية الإسلامية المتطرفة، وكان قد أعرب لزميل له قبل ذلك عن تأييده للهجوم القاتل الذي استهدف مجلة تشارلي إبدو الساخرة في عام 2015 .

وتم القبض على أرملة المهاجم لاستجوابها بعد الهجوم، ولكن تم إطلاق سراحها دون توجيه تهم ضدها بعد ذلك بثلاثة أيام.