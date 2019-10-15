الصين تحث تركيا على وقف الأعمال العسكرية في سوريا

طالبت وزارة الخارجية الصينية تركيا بوقف الأعمال العسكرية في سوريا والعودة إلى "المسار الصحيح"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمالي سوريا، تحت اسم "نبعالسلام".
وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكيناللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب العملية العسكرية شمال شرقي سوريا.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 31 من عناصرها في المعارك مع القوات التركية والقوات الحليفة لها، في عدة مناطق شمال سوريا منذ أمس الاثنين.
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