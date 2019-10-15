أمريكا تبحث إمكان سحب الأسلحة النووية من تركيا

ناقش ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة إمكان سحب الأسلحة النووية الأمريكية من قاعدة جوية في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة أنباء سبوتنيك.

يدرس المسئولون خيار سحب 50 ​​سلاحًا من قاعدة إنجرليك العسكرية في مقاطعة أضنة بجنوب تركيا، واستخدمت القوات الجوية الأمريكية والتركية القاعدة الجوية لفترة طويلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، تبين أن الأسلحة الأمريكية، التي يتم نشرها الآن في القاعدة، كانت في الواقع

"رهائن" لـ(الرئيس التركي رجب) أردوغان". تجدر الإشارة إلى أن سحب الأسلحة سيدل على "نهاية التحالف الأمريكي - التركي".

في وقت سابق، قال زعيم حزب فاتان ("الوطن") دوجو برينسك لوكالة "سبوتنيك" إن تركيا، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن تغلق قاعدة إنجرليك للجيش الأمريكي.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع

من أكتوبر، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

حذرت العديد من الدول من هذه العملية، واعتبرتها تهديدًا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرًا لاحتمال فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربًا من منطقة شمال شرق سوريا.