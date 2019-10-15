نائب الرئيس الأمريكي يزور تركيا لوضع حد للعنف في سوريا

يزور نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، تركيا قريبًا، لبحث إنهاء الغزو التركي لسوريا.
نقلت صحيفة "ذا واشنطن إكزامنر" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، عن بنس قوله: "إنه سوف يقود وفدًا إلى تركيا قريبًا، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وطالبه بالإنهاء الفوري للغزو التركي لسوريا".
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ونوه بنس إلى أن ترامب أخبر أردوغان، أن بلاده سوف تلعب دور الوساطة والتحكيم من أجل التوصل لاتفاق بين القوات في سوريا والجيش التركي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن ترامب أعطى له ولمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أوامر بالسفر إلى تركيا من أجل العمل على وضع حد للعنف الدائر في سوريا.
وتابع بنس أن أرودغان قدم لترامب التزامًا قويًا بعدم شن بلاده هجومًا على مدينة "كوباني" السورية التي يسيطر عليها الأكراد.
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