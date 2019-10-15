بوتين يصل الإمارات اليوم لبحث التعاون الاقتصادي والإقليمي

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية يبحث خلالها مع قادة البلاد قضايا التعاون الاقتصادي والملفات الإقليمية، بما فها أحداث سوريا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأنه "خلال المفاوضات مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، من المزمع مناقشة قضايا

تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار"، إضافة إلى "تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة".

وأوضح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن المباحثات ستتناول "سبل التسوية في سوريا وليبيا واليمن، ومكافحة الإرهاب والوضع العام في منطقة الخليج".

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وأشار أوشاكوف إلى أنه ستكون لقضايا

التعاون التجاري والاقتصادي "مكانة محورية" في المحادثات الروسية الإماراتية، مضيفا أنه من المقرر التوقيع على عدد من الوثائق في ختام الزيارة.

ويتضمن برنامج الزيارة حضور بوتين وبن زايد لقاء مع ممثلي دوائر الأعمال في روسيا والإمارات، ولفت أوشاكوف إلى أن الحوار بين البلدين على أعلى مستوى يحمل طابعا منتظما، حيث عقد بوتين 10 لقاءات مع بن زايد، كما تحدث معه أكثر من مرة هاتفيا، وجرت آخر مكالمة بينهما في 10 يوليو الماضي.