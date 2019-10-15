الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالي.

واتهمت بروكسل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون باللعب "بمستقبل أوروبا".

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وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعطت ضوءاً أخضر لبدء مفاوضات «مكثفة» مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد (بريكست) مع البريطانيين، كما قالت مصادر أوروبية الجمعة.

وكان بارنييه عقد مع باركلي اجتماعاً صباح الجمعة، في بروكسل وصف بـ"البناء". ولم يعط بارنييه، إثر اللقاء الذي تم غداة تفاؤل أبدته كل من دبلن ولندن، أي تفصيل بشأن محتوى اجتماعه مع باركلي.

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وكان رئيس المجلس الأوروبي ومهندس القمة الأوروبية توسك، صرح في وقت سابق بأنه يتعين "استغلال كل فرصة" للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن بريكست "دون اتفاق لن يكون أبداً خيار الاتحاد الأوروبي".