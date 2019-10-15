كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا إعصار اليابان إلى 58 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر يابانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى أسوأ إعصار اجتاح البلاد، منذ عقود إلى 58، بينما يحاول عمال الإنقاذ البحث عن مفقودين ولا تزال آلاف المنازل دون كهرباء أو مياه.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العاصفة ضربت مساحة كبيرة من وسط وشرق اليابان مما أدى إلى فقد 15 وإصابة قرابة 211 آخرين، بعد نحو 3 أيام من ضرب الإعصار "غاجيبيس" اليابان برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقُطعت المياه عن قرابة 138 ألف منزل في حين انقطعت الكهرباء عن 24 ألف منزل، فيما يقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون دون كهرباء بعد الإعصار بمئات الآلاف، لكن ما يثير القلق هي المناطق الشمالية حيث بدأ الطقس يتحول إلى البرودة.

ويواصل الآلاف من رجال الشرطة والإطفاء والجيش، البحث عن المفقودين، لكن آمال العثور على ناجين تتضاءل.

وترتب على الإعصار "هاغيبيس" هطول كميات قياسية من الأمطار، وفقا لمسؤولي الأرصاد الجوية، مما تسبب في فيضان أكثر من 20 نهرا.

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وفي ولاية كاناجاوا، الواقعة جنوب غرب طوكيو، هطل 100 سم من الأمطار على مدار الثمان والأربعين ساعة الماضية، فيما تسببت الأمطار في توحل شوارع وحقول ومناطق سكنية.

لكن العديد من الأماكن ظلت مغمورة بالمياه، حيث غُطت منازل وطرق بالطين، وتناثرت فيها قطع خشبية وحطام، كما تعمل فرق الإنقاذ اليابانية بكامل طاقتها، مع نشر جنود ورجال إطفاء في جميع أنحاء اليابان.

كما أمكن مشاهدة مروحيات تحلق فوق بعض المناطق التي تقطعت بها السبل.

وقال رئيس الوزراء، شينزو آبي، إن الحكومة ستشكل فريقًا خاصا للكوارث سيضم مسؤولين من مختلف الوزارات للتعامل مع تداعيات الإعصار.

وستشمل مهمة الفريق مساعدة النازحين، الذين نقلوا إلى مراكز إجلاء، وتعزيز الجهود لإعادة المياه والكهرباء إلى المنازل.