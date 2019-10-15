كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد يطلبون دعم الرئيس السوري بعد الانسحاب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أكراد سوريا، إن قوات الحكومة السورية وافقت على مساعدتهم في صد الغزو التركي - وهو تحول كبير في التحالفات، التي جاءت بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بسحب جميع القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية الشمالية وسط الفوضى المتفاقمة بسرعة.

وقد يؤدي هذا التحول إلى اشتباكات بين تركيا وسوريا ويثير ظهور شبح تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تتخلى الولايات المتحدة عن أي نفوذ متبقٍ في شمال سوريا إلى الرئيس بشار الأسد ومؤيده الرئيسي، روسيا.

إضافة إلى الاضطرابات التي وقعت يوم الأحد، هربت مئات من عائلات الدولة الإسلامية وأنصارها من معسكر اعتقال في سوريا وسط القتال بين القوات التركية والأكراد.

وبدأ الوضع المتدهور سريعًا في التحرك الأسبوع الماضي، عندما أمر ترامب القوات الأمريكية في شمال سوريا بالانسحاب، مما مهد الطريق لهجوم تركي، والذي يعتبر الأكراد إرهابيين.

منذ عام 2014، حارب الأكراد إلى جانب الولايات المتحدة في هزيمة الدولة الإسلامية في سوريا، وانتقد موقف ترامب في الداخل والخارج كخيانة لحليف. خلال الأيام الخمسة الماضية، توغلت القوات التركية وحلفاؤها في البلدات والقرى الشمالية، واشتبكوا مع المقاتلين الأكراد على امتداد 200 كيلومتر (125 ميلًا)، وأدى الهجوم إلى نزوح ما لا يقل عن 130 الف شخص. Advertisements وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير يوم الأحد، إن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من شمال سوريا بسبب الخطر المتزايد المتمثل في الوقوع في تبادل لإطلاق النار. وقال في برنامج تبثه شبكة سي بي إس: "لدينا قوات أمريكية محصورة بين جيشين متقدمين متعارضين، وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه"، ولم يوضح عدد القوات التي ستنسحب أو إلى أين سيذهبون.

وتم توضيح الخطر الذي يواجه القوات الأمريكية يوم الجمعة، عندما تعرض عدد صغير من القوات الأمريكية لنيران المدفعية التركية في مركز مراقبة في الشمال. لم يصب أي أمريكي، لكن لم يوضح إسبير ما إذا كان هذا حادثًا أم لا. وقال ترامب في تغريدة: "من الذكاء ألا نشارك في القتال العنيف على طول الحدود التركية، من أجل التغيير. أولئك الذين دفعونا بطريق الخطأ إلى حروب الشرق الأوسط ما زالوا يدفعون للقتال. ليس لديهم أي فكرة عن القرار السيئ الذي اتخذوه ". في وقت لاحق، أعلن المسؤولون الأكراد أنهم سيعملون مع الحكومة السورية لصد الغزو التركي، ونشرهم جنبًا إلى جنب على طول الحدود.

وقال التلفزيون السوري إن القوات الحكومية تتجه إلى الشمال لمواجهة الغزو التركي لكنه لم يذكر تفاصيل.

ولم يكن لدى المقاتلين الأكراد سوى خيارات قليلة بعد أن تخلت الولايات المتحدة عنهم، وكان من المتوقع أن يلجأوا إلى حكومة الأسد للحصول على الدعم. وعودة قوات الأسد إلى المنطقة التي أقام فيها الأكراد السوريون الحكم الذاتي في الشمال سيكون بمثابة تحول كبير في الحرب الأهلية الطويلة في سوريا، مما يعزز قبضة الأسد على البلد المدمر.

وفي وقت متأخر من يوم الأحد، بث التلفزيون السوري احتفال السوريين بإعلان التعاون بين الحكومة السورية والأكراد، وتعهد الكثيرون بهزيمة الغزو التركي.