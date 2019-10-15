كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعلن إمكانية التوصل لاتفاق البريكست هذا الاسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست إن الاتفاق مع بريطانيا ما زال ممكنًا هذا الأسبوع.

سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لبريكسيت في 31 أكتوبر.

وفي وقت سابق، اعلن الاتحاد الأوروبي، أنه اتفق مع المملكة المتحدة على تكثيف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة متأخرة للتوصل إلى اتفاق انفصال قبل 31 أكتوبر، الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الكتلة.

وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي بعد تعهد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بأن تبذل الدول السبع والعشرين دفعة أخرى للتوصل إلى اتفاق بعد "اجتماع بناء" بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار.

وضع المفاوض الأوروبي بشأن البريكست ميشيل بارنييه ووزير البريكست ستيفن باركلي بالفعل الأساس لمحادثات مكثفة في وقت سابق يوم الجمعة.

في يوم الاثنين، سيقوم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بتقييم تقييم فرص صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال الاقتصاديون، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يضر كلًا من اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، أنه عقد اجتماعًا بناءً مع وزير البريكست البريطاني ستيفن باركلي.

وأكد على التفاؤل الحذر منذ اجتماع الخميس الماضي، بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار.

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كان بارنييه يطلع سفراء الاتحاد الأوروبي والمشرعين الرئيسيين في وقت لاحق يوم الجمعة، وسط شعور بأن هناك بريق أمل في الحصول على صفقة انفصال ودية مع بريطانيا قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر ولكن قد يكون هناك أيضا تمديد.

وقال الرجل الذي نظم ذات مرة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1992 في منطقته بفرنسا "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشبه تسلق جبل. نحتاج إلى اليقظة والعزم والصبر".

وارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى منذ حوالي شهر مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى منذ حوالي شهر مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بحلول ظهر يوم الجمعة، ارتفعت العملة بنسبة 0.8% في اليوم إلى 1.2537 دولار، حيث يأتي الارتفاع بعد أن أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، إلى أن هناك "طريق" لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أصر جونسون على أن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر في الموعد المقرر في 31 أكتوبر بغض النظر عما إذا كانت هناك صفقة أم لا. أثقلت المخاوف من أن البلاد ستنهار اذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق الجنيه في الأسابيع الأخيرة.

وحث نيل ويلسون، كبير محللي السوق في Markets.com، على توخي الحذر، قائلًا إن الارتفاع "يبدو مكشوفًا جدًا لأي أخبار سلبية - واقعية - بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، أنه "تلقى إشارات واعدة" من رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت ممكنة وأنه مدد مهلة زمنية لمواصلة المحادثات مع المملكة المتحدة.

