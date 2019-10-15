كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تبرر غزوها لشمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بررت تركيا غزوها المستمر لشمال شرق سوريا إلى الأمم المتحدة بقولها إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لرسالة تم توزيعها يوم الاثنين.

قالت أنقرة إن الهجوم العسكري قد تم تنفيذه لمواجهة "تهديد إرهابي وشيك" ولضمان أمن حدودها من الميليشيات الكردية السورية التي تطلق عليها "الإرهابيون" والجماعة الإسلامية المتطرفة.

منذ عام 2014، قاتل الأكراد إلى جانب القوات الأمريكية لهزيمة داعش في سوريا. لكن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية في شمال سوريا بالتنحي الأسبوع الماضي - وهي خطوة شجبت في الداخل والخارج كخيانة لحليف.



يمهد الانسحاب الأمريكي الطريق للهجوم التركي عبر الحدود على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، والذي وصل الآن إلى يومه السادس وأدى إلى تحول سريع في التحالفات. يمهد الانسحاب الأمريكي الطريق للهجوم التركي عبر الحدود على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، والذي وصل الآن إلى يومه السادس وأدى إلى تحول سريع في التحالفات. يثير العمل العسكري الذي قامت به أنقرة صدامًا محتملًا بين القوات الحكومية التركية والسورية، حيث تحول الأكراد الآن إلى دمشق للحصول على الدعم. كما أنه يثير شبح قيام داعش من جديد، لأن الأكراد سوف يركزون اهتمامهم على التقدم التركي. موقف تركيا هو أن المجموعة الكردية الرئيسية في سوريا مرتبطة بجماعة كردية محظورة في تركيا، حزب العمال الكردستاني. شنت هذه الجماعة المعروفة باسم حزب العمال الكردستاني صراعًا دام 35 عامًا ضد الدولة التركية وخلف عشرات الآلاف من القتلى. قال السفير التركي في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 9 أكتوبر إن عملية مكافحة الإرهاب ستكون "متناسبة ومُقاسة ومسؤولة". وأضاف ان "العملية ستستهدف فقط الإرهابيين ومخابئهم ومساكنهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات.. يتم اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب الأضرار الجانبية التي تلحق بالسكان المدنيين". الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريز قال يوم الاثنين انه نزح حديثا 160 الف مدني على الاقل وان العمل العسكري قد اسفر بالفعل عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين. Advertisements قال سينيرلي أوغلو إن الصراع الدائر في سوريا منذ ثماني سنوات "قد خلق أرضًا خصبة لمختلف المنظمات الإرهابية، مما يشكل مجموعة واسعة من التهديدات للمنطقة وخارجها". على الرغم من هذه المزاعم، وجد العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى داعش في الأصل طريقهم إلى سوريا عبر تركيا، وكان يعتقد على نطاق واسع أن السلطات التركية غضت الطرف في ذلك الوقت. قالت تركيا إنها تستخدم المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز العمل العسكري دفاعًا عن النفس. كما استشهد بستة قرارات لمجلس الأمن منذ عام 2001 تتناول مكافحة الإرهاب.