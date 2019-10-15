كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تفتتح مدرسة حسحسة للتعليم الأساسي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "، مدرسة حسحسة للتعليم الأساسي " في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة بحضور على نسعان نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من الكوادر التربوية وذلك ضمن دعم الإمارات المتواصل للعملية التعليمية في شبوة و الذي يشمل بناء وتشييد وترميم المدارس.

وتواصل دولة الإمارات مد يد العون للأشقاء اليمنيين ضمن رسالتها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية عبر تعزيز القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة خاصة قطاع التعليم.

وثمن على نسعان الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع الحياة في المحافظة .. مؤكدا أن افتتاح المدرسة بعد ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها مكّن نحو 500 طالب وطالبة من العودة إلى مقاعد الدراسة.. فيما عبر سند العبود الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصعيد عن سعادته بافتتاح المدرسة بعد اكتمال العمل فيها بوقت قياسي .. مؤكدا أن مثل تلك المشاريع تعد أحد الركائز الأساسية لمستقبل الأجيال المقبلة وهو ما يمثل أولوية لدولة الإمارات ليس في شبوة وحدها وإنما في المحافظات المحررة كافة.

و أعرب أهالي المنطقة عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تدخر جهدا في سبيل تطبيع حياتهم و العمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية .

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على صعيد متصل سلمت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " الذراع الإنسانية لدولة الإمارات مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن برادات وخزانات مياه مقدمة من الدولة لصالح مدارس المحافظة وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها الإمارات.

وبلغ عدد البرادات والخزانات التي تم تسليمها للدكتور محمد الرقيبي مدير مكتب التربية في عدن 66 برادا و 35 خزانا بسعة 1000 لتر.

وأشاد الرقيبي بهذه المناسبة بجهود دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم العملية التعليمية بمدارس عدن ابتداء من صيانتها خلال السنوات الماضية و تزويدها بأجهزة الكمبيوتر ووسائل التعليم و توفير الحقيبة المدرسية للطلاب إلى جانب الأنشطة اللاصفية علاوة على الدعم الجديد المتمثل في "برادات وخزانات " توفر المياه الباردة للطلاب في مدارسهم في ظل حرارة الجو.