توزيع الدفعة الأخيرة من مستحقات محصولي الحنطة والشعير

اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، مباشرتها بتوزيع الدفعة الأخيرة من مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصولي الشعير العلفي وبذور الرتب العليا لمحصول الحنطة.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن شركة مابين النهرين العامة للبذور أحدى شركات وزارة الزراعة باشرت بتوزيع الدفعة الاخيرة من مسستحقات الفلاحين والمزارعين والذين سلموا محاصيلهم الى مواقع الشركة في عموم المحافظات سواء كان لبذور الرتب العليا لمحصول الحنطة او لمحصول الشعير العلفي.
وأوضح أن الشركة حصلت على قرض من مصرف TBI من اجل الأسراع في توزيع مستحقات شراء محصول الشعير بغية تشجيع الفلاحين والمزارعين على الأستعداد المبكر للموسم الشتوى القادم، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تسهيل الأجراءات للفلاحين والمزارعين من أجل المضي قدماً في مضاعفة الانتاج الزراعي كما ونوعا.
وأوضح أن الشركة حصلت على قرض من مصرف TBI من اجل الأسراع في توزيع مستحقات شراء محصول الشعير بغية تشجيع الفلاحين والمزارعين على الأستعداد المبكر للموسم الشتوى القادم، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تسهيل الأجراءات للفلاحين والمزارعين من أجل المضي قدماً في مضاعفة الانتاج الزراعي كما ونوعا.
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