لبنان يحترق من شماله الى جنوبه... فيديوهات وصور مؤلمة

أدت الكتل الهوائية الحارة التي تجتاح لبنان منذ يومين الى نشوب حرائق كبيرة في كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، حيث ساهمت الرياح الجافة بامتداد النيران بسرعة والقضاء على مساحات حرجية واسعة.

تتواصل الحرائق منذ ساعات المساء في الدبية والدامور والمشرف والناعمة محاصرةً عدداً من المنازل حيث تعمل كافة الأجهزة من فرق اطفاء ودفاع مدني والجيش اللبناني على اخماد الحرائق التي استعرت بفعل الرياح الحارة التي تأثر فيها لبنان وأتت على مناطق واسعة من المناطق الحرجية.

هذا وإندلع حريق في مزرعة يشوع يعمل الدفاع المدني على تطويقه، كما إندلع حريق كبير بحرج المتن المقابل لمنطقة جعيتا ووصل الى محيط المنازل في قرنة الحمرا ولم يتمكن الدفاع المدني من الوصول بعد إلى المكان. الى ذلك، شب حريق في احدى المحال التجارية على اوتوستراد منطقة المنصورية، حيث تعمل عناصر الدفاع المدني على اخماده للسيطرة عليه.

وبالموازاة، ثمة اتجاهٌ للطلب من قبرص إرسال طائرات للمساهمة في اخماد هذه الحرائق الكبيرة.

أعلن الدفاع المدني صباح أمس الإثنين عن إندلاع سلسلة حرائق في عكار، حيث اتت النيران على مساحة شاسعة من الاشجار الحرجية والبرية والاعشاب اليابسة .

منطقة عاليه شهدت ايضًا حرائق واسعة، فقد اخمدت عناصر من الدفاع المدني حريقًا شبّ في أعشاب يابسة واشجار من الصنوبر والسنديان في منطقة البساتين.

وفي الجنوب شبَّ حريق كبير في خراج بلدة صفاريه في منطقة جزين، وقد عمل الدفاع المدني طيلة الليل على اخماده بصعوبة نظرًا لشدة الرياح بعدما قضى على 45 دونما من الاشجار الحرجية. وضربت صاعقة منطقة العباسية، ما ادى الى حريق هائل طاول جانبي الحدود الممتدة من محور الغجر وحتى العباسية. وقد عملت عناصر من اليونيفل والجيش اللبناني والدفاع المدني على اخماده. Advertisements

كما اندلع حريق في بلدة عاراي قضاء جزين، قضى على حوالي 7 دونمات من أشجار السنديان وغيرها. واخمدت عناصر من الدفاع المدني حرائق في مناطق مختلفة منها بحنين، وحريقًا شب في اعشاب يابسة و اكوام من النفايات في فريديس عكار. واخمدت افواج الإطفاء حريقًا شب في أعشاب يابسة في كفريا - الكورة، وحريقًا آخر شب في أعشاب يابسة في الكحلونية - الشوف. كما اندلعت حرائق في وطى الجوز - كسروان. واتى حريقٌ على غرفتين خشبيتين جاهزتين للسكن bungalow واعشاب يابسة في دير الحرف.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، قد حذرت من إندلاع حرائق، مشيرةً، الى أنّ الطقس سيكون غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا، بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانًا.

واشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن الى ان الطائرات القبرصية بدأت باخماد الحرائق، وفي حال تطور الأمر سيتم طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي. وعن طائرات الاطفاء الموجودة في مطار بيروت، لفتت الى انه تبين أنها غير صالحة للاستعمال، مشدّدةً على أنها لا تتحمل مسؤولية الأعطال التقنية لأنها قابعة في المدرج منذ سنوات. كما أعنلت الحسن عن انشاء غرفة عمليات في السرايا الحكومية وأخرى متنقّلة على الارض في المشرف لمتابعة عملية اخماد الحرائق.

وانتشر هاشتاغ #لبنان_يحترق، حيث تشارك الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحرائق، واستغل الهاشتاغ البعض لايصال الانتقادات والشكاوى للمسؤولين اللبنانيين.

وانتشر فيديو لاحدى المراسلات اللبنانيات وهي تبكي أثناء تغطيتها الحادثة، وقالت: "المشهد مبكي هنا، المشهد مبكي في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، الناس تصرخ في بيوتها فهم عالقون في الداخل".