اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن اطلاق قروض اضافة البناء وترميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر اطلاق منح قروض 50 مليون دينار لموظفي الدولة و30 مليون دينار للمواطنين من اصحاب الدور السكنية ( ملك صرف طابو سكني ) لغرض اضافة البناء او ترميم وتاهيل الدور السكنية التابعة لهم".

واضاف ان "مدة القرض 10 سنوات ويسدد القرض خلال 120 شهر"، داعيا "المواطنين والموظفين لزيارة فروع المصرف وترويج معاملات منح تلك القروض".

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واكد ان "ضمان القرض رهن العقار المراد ترميمه وتأهيله او اضافة البناء اليه لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى وان يكون العقار باسم مقدم القرض ونوعه دار سكن صرف طابو سكني".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.