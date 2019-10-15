الحكيم يدعو لتوزيع اراض للمواطنين دون تمييز وتمليك اصحاب العشوائيات

وقال الحكيم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ازاء ازمة السكن الخانقة التي دفعت المواطنين الذين يرزحون تحت وطأتها الى اللجوء للمناطق العشوائية، ندعو الحكومة الى توزيع قطع الاراضي لعموم المواطنين دون تمييز بين شريحة واخرى".وأكد الحكيم، على ضرورة "رفد هذه المبادرة بفتح القروض الميسرة من جميع المصارف لمساعدة المواطنين في البناء".

وحذر الحكيم، من "استمرار احتكار الدولة للأراضي"، مشددا على "ضرورة تمليك الالاف من اصحاب العشوائيات دور التجاوز وتنظيم امرهم قانونيا".