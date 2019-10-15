صفحة مقربة من الصدر تتحدث عن محاولة ادخال 13000 'داعشي' الى العراق

اكدت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، ان الفاسدين يحاولون ادخال 13000 "داعشي اجنبي" الى العراق.

وقالت صفحة صالح محمد العراقي في الفيسبوك والمقربة من الصدر ان "الفاسدين يحاولون ادخال 13000 عنصراً اجنبيا من داعش الى العراق، ليبنوا لهم مخيمات فيسرقوا اموالها".

واضاف "ثم بعد ذلك يهربوهم فيفتعلوا حرباً جديدة ليثبتوا كرسيهم وذلك بمسمع من رئيس مجلس الوزراء".