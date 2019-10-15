ليندسي جراهام: أؤيد ترامب في فرض عقوبات على تركيا

رغم انتقاده قرار الرئيس الأمريكي سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، أيد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، فرض دونالد ترامب عقوبات على تركيا بسبب غزوها لسوريا.



وقال جراهام في بيان: "لدى فريق الرئيس خطة وأعتزم دعمهم بأقوى ما يمكن وإعطاءهم الوقت والمساحة المناسبين لتحقيق أهدافنا المشتركة"، وفقا لرويترز.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على إنهاء "هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

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وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.





يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي أن "عقوبات صارمة" تنتظر تركيا وستصدر قريباً رداً على هجومها العسكري ضد القوات الكردية في شمال سوريا.



والأربعاء الماضي أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوانا عسكريا على سوريا أوقع العديد من القتلى بصفوف المدنيين، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.

وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي، وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.