أوروبا تدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد

يدرس قادة الاتحاد الأوروبي عقد قمة طارئة جديدة حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، المعروفة باسم "بريكست"، فيما شددت الملكة إليزابيث الثانية على أن خروج لندن في 31 أكتوبر/ تشرين أول يشكل "أولوية" بالنسبة للحكومة.



ونقلت رويترز عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) اليوم الثلاثاء، أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالي.

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ولم يتبق الكثير من الوقت قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في الـ31 من الشهر الجاري، في ظل المفاوضات الصعبة بين الجانبين.

في كلمة أمام البرلمان بلندن، عرضت الملكة إليزابيث الثانية برنامج رئيس الحكومة بوريس جونسون التشريعي للعام المقبل وعلى رأسه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الملكة متحدثةً أمام النواب باسم رئيس الوزراء أن "أولوية حكومتي كانت دائماً ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي".

وتخوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات حاسمة وشاقة في محاولة للتوصل إلى اتفاق انفصال، الأمر الذي اعتبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني أنه لا يزال "ممكناً" قبل نهاية أكتوبر.