واشنطن تتهم تركيا بإطلاق سراح العديد من عناصر داعش في سوريا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

إتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بالوقوف وراء إطلاق سراح العديد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في سوريا .



ودان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بشدّة الهجوم العسكري ”غير المقبول“ الذي تشنّه تركيا ضدّ الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا، معتبراً أنّ هذا الهجوم أسفر عن ”إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين“ المنتمين إلى تنظيم داعش.

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وقال إسبر إنه سيلتقي مع أعضاء بحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ ”إجراءات دبلوماسية واقتصادية“ ردًّا على التوغل التركي في سوريا.

وذكر إسبر في بيان أن العملية العسكرية التركية ”غير ضرورية ومتهورة“ وقد تسفر عن عودة تنظيم داعش.