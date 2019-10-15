الحرائق تجتاح لبنان .. طائرات من «قبرص» تتدخل للإنقاذ

الموجز

شهد لبنان أمس ، اندلاع عدد كبير من الحرائق نشبت في أكثر من منطقة جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

وحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني، فقد تم تسجيل 105 حرائق بمختلف المناطق اللبنانية خلال 24 ساعة، ولا يزال بعضها قيد المعالجة ولا ضحايا حتى الساعة.

وسجلت بلدة المشرف في الشوف جبل لبنان، حريقا هائلا انتشر بسرعة بفعل الريح، ما تسبب بتهديد المنازل والمدارس، ما استدعى تدخل 15 فريقا من الدفاع المدني، حيث يواصل عشرات العناصر عملهم على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة.

وف ما كان اشتداد سرعة الرياح، يمدد الحريق إلى القرى المجاورة، ساعدت طوافات قبرصية على إخماد الحريق.

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وأكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن هذه الطائرات باشرت عملها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات في السراي الحكومي وأخرى متنقلة على الأرض في بلدة المشرف لمتابعة عملية إخماد الحرائق.

وطالت النيران قرية الدبية التابعة لمحافظة جبال لبنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتربت من المنازل، وتسببت بانفجار خط التوتر العالي، كما نشبت حرائق في بلدات بريح والفوارة وكفرحيم المجاورة.

وفي الموازاة، اندلع حريق في أحراج مزرعة يشوع وقرنة الحمرا وزكريت في قضاء المتن جبل لبنان، وعمل عناصر الدفاع المدني على تطويقه حيث اقتربت ألسنة النيران من المنازل وهددت السكان.

وفي شمال لبنان، نشب حريق في جبل بلدة النفيسة في عكار، وامتد بسبب سرعة الرياح إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، مهددا المنازل، لكن فرق الانقاذ تمكنت من إخماد الحريق الذي أتى على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة، بعد 6 ساعات من العمل المتواصل.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، فقد تسببت الحرائق المتنقلة في لبنان، بإصابة 5 عناصر من الدفاع المدني خلال عملهم على إخماد النيران.