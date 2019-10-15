كرم: الذهاب الى النظام السوري ليس الا اصطفاف مسيئ جداً للبنان

رأى أمين سر كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الذهاب الى ​النظام السوري​ ليس الا اصطفاف مسيئ جداً ل​لبنان​ ، ردة الفعل على العزلة دولياً وعلى الفشل داخلياً لا تكون بالاستسلام لنظام لا يعترف بلبنان ولا يحترم سيادة لبنان، ف​الشعب اللبناني​ لن يتحمّل سلبيات تحالفات خاطئة".

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