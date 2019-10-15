امن الدولة: توقيف سوري بجرم الانتماء لتنظيم ارهابي في صور

أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ السوري (أ.ج.) في صور، بجرم الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وبنتيجة التحقيق معه إعترف بانتمائه إلى ​تنظيم داعش​ منذ العام 2013، وانه تلقى العديد من الدورات الدينية والعقائدية والعسكرية معهم، قبل أن يتمكن من الدخول خلسة إلى ​لبنان​.

وقد تم تسليمه إلى ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​الجنوب​، بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​.