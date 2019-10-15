أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري (أ.ج.) في صور، بجرم الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وبنتيجة التحقيق معه إعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش منذ العام 2013، وانه تلقى العديد من الدورات الدينية والعقائدية والعسكرية معهم، قبل أن يتمكن من الدخول خلسة إلى لبنان.
وقد تم تسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة: توقيف سوري بجرم الانتماء لتنظيم ارهابي في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.