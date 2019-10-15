بو عاصي: حمى الله شعبنا من شر النيران ومن إدارة دولة باتجاه الهاوية

اعتبر عضو كتلة ​الجمهورية القوية​ النائب ​بيار بو عاصي​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اللهم احم شعبنا من شر النيران لان ​الدولة​ عاجزة عن حمايته. يتكرر الأمر كل عام وفور انطفاء الحريق ينطفىء معه أي اهتمام بالموضوع".

وسأل بو عاصي أن "أين مراقبي اندلاع النيران؟ أين الإمكانيات البشرية والبرية والجوية لإطفائها؟ أين تخطيط الأحراج لمنع تمددها سيما بالقرب من الأماكن السكنية؟". مشيرا الى ان "ما ينطبق على حريق الأحراج ينطبق على كل شيء ومنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث لا تخطيط ولا استباق للأزمات ولا تعزيز للإمكانيات".

وختم بو عاصي ان "حمى الله شعبنا من الإهمال واللامبالاة والتقصير. حمى الله شعبنا من إدارة دولة باتجاه الهاوية".