ارسلان: أكبر وأعظم رد على البعض هو عدم الرد

رأى رئيس حزب ​الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "أكبر وأعظم رد على البعض هو عدم الرد...المشروع الاستراتيجي الحق انتصر والباقي تفصيل".

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