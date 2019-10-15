النشرة: مدارس زكريت – مزرعة يشوع أغلقت أبوابها منذ الصباح

أقفلت بعض ​المدارس​ أبوابها منذ صباح اليوم في زكريت – ​مزرعة يشوع​، وعمل المواطنون على مساعدة ​الدفاع المدني​ في اخماد ​الحرائق​ في المنطقة.

وفي اتصال مع "​الخليج 365​"، أوضحت إدارة مدرسة راهبات الوردية قرنة ​الحمرا​ أن المدرسة لم تفتح أبوابها وأرسلت رسائل نصية عند الفجر أبلغت الأهل بأن لا يحضروا أولادهم، مشيرة إلى أن "النيران لم تصل إلى المدرسة والجميع يعمل على اخماد الحرائق المندلعة في مزرعة يشوع.



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