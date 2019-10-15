توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان تنحسر كتل هوائية حارة وجافّة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسّط، تدريجيّاً يوم الأربعاء.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. كما يتوقع تساقط امطارخفيفة محلية فترة بعد الظهر خاصّةً في الداخل.
الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط الامطار بشكلٍ متفرّق.
الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض إضافيّ محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط الأمطار المتفرّقة ويتكوّن الضباب على المرتفعات.
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