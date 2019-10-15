انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان تنحسر كتل هوائية حارة وجافّة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسّط، تدريجيّاً يوم الأربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. كما يتوقع تساقط امطارخفيفة محلية فترة بعد الظهر خاصّةً في الداخل.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط ​الامطار​ بشكلٍ متفرّق.

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض إضافيّ محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط ​الأمطار​ المتفرّقة ويتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات.